Prefeita de Tarauacá nomeia secretários com salários de 8 mil

No Diário Oficial desta última quinta-feira, 13, a prefeita do município de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), começou a nomear os secretários do município para atender a mudança do projeto de lei. A polêmica aprovação do PL fez com que o salário dos secretários tivesse um aumento de R$ 77%, um acréscimo de R$ 3, 5 mil, saltando de R$ 4,5 para R$ 8 mil mensais.

Foram nomeados Rosimeire Oliveira Matos De Souza como Secretária Municipal de Administração; Antonio Rosenir Silva Arcenio como Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Deugilson Do Nascimento Silva Secretário Municipal da Floresta e Meio Ambiente; Ana Caroline Porcel Ribeiro Maia nomeada Secretária Municipal de Planejamento; Maria Lucicleia Nery De Lima, irmã da prefeita, para o cargo de Secretária Municipal de Educação e Geania Maria Portela Souza Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

As várias leis que foram aprovadas e que suscitaram polêmica entre a população de Tarauacá, já que muitos discordam do gasto de dinheiro público beneficia a prefeita, o vice, vereadores e os secretários com 13º salário, além de férias remuneradas aos parlamentares municipais.