Traficantes têm prejuízo de R$ 300 mil após operação apreender 26 quilos de droga

A procura de pessoas por atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Unidade Básica de Saúde Francisco de Souza Santos e no Posto do Agricultor em Cruzeiro do Sul por causa de síndrome gripal, teve redução neste final de semana. A atenção básica, de responsabilidade dos municípios, passou a fortalecer a atenção secundária, de responsabilidade do Estado na maioria dos municípios, com extensão de horário de atendimento das UBS’s e abertura aos finais de semana.

Na UPA de Cruzeiro, de responsabilidade do Estado, a direção afirma que depois de registrar até 280 casos em outros finais de semana desde o final do ano passado, neste sábado, 8 e domingo, 9, o número não chegou a 200 pacientes diários.

No Posto do Agricultor, no sábado, 1°, os médicos atenderam 93 pessoas e neste sábado, 8, foram atendidas 49 pessoas. Apesar da redução de casos, a Sesacre e as secretarias se Saúde dos municípios estão em alerta.

Em Mâncio Lima, nos primeiros 7 dias de janeiro, foram atendidas 599 pessoas no Hospital Dr. Abel Pinheiro, das quais, 470 com síndrome gripal. A UBS Raimundo Reginaldo, no Bairro Jose Martins, funciona nos finais de semana para acolher os pacientes com gripe. A secretária de Saúde de Mâncio Lima, Joice Gonçalves, explica que no final de semana e feriados de final de ano foram feitos 315 atendimentos. Neste sábado, 8, foram 48. “Nós fizemos parceria com a Sesacre com relação ao atendimento dos pacientes com gripe”, cita a gestora.

Em Porto Walter na semana passada, foram registrados 100 casos de gripe nas UBS’s. A unidade sentinela para a gripe é a Maurício Pinheiro de Oliveira, no bairro Portelinha.

Em Rodrigues Alves, a população reclama da falta de médicos na Unidade Mista de Saúde, de responsabilidade da Sesacre. No município não há unidade sentinela para casos de gripe e durante a semana passada, dos 771 atendimentos nas 4 UBSs, 204 foram em pacientes gripados. Não há informações sobre Marechal Thaumaturgo.