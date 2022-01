Deu negativo exame de Covid-19 do menino que nasceu em UTI

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão na noite desta sexta-feira, 7, resultou na prisão de Adriana Batista da Silva, de 38 anos, mais conhecida no mundo do crime como a traficante “DECA”, chefe do tráfico de drogas na região do Parque da Maternidade, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

A guarnição policial da Força Tática recebeu uma informação via COPOM, para atender uma ocorrência de tráfico de drogas na região, no “, local conhecido pela intensa venda e compra de entorpecentes. Os policiais se deslocaram até ao beco da “Deca”, entraram e vizualizaram em via pública dois indivíduos, usuários de drogas que informaram a guarnição que iria comprar droga da “Deca”. Após a abordagem e busca pessoal os dois usuários de drogas foram liberados por não terem nada de ilícito.

Os Policiais Militares continuaram as buscas e visualizaram uma mulher saindo de dentro de uma casa, com a mão na cintura que ao perceber a presença da polícia tentou fugir adentrando no quintal de sua residência, mas foi abordada. Foi feito a busca pessoal e com a mulher identificada como Adriana, vulgo Deca, foi encontrado um valor de R$ 79 reais em espécie. Os policiais visualizaram pela porta ao qual a mulher saiu da residência vários entorpecentes no piso da casa, bem como, embalagens plásticas com uma substância branca, aparentando ser pasta a base de cocaína. Os policiais adentraram na casa e encontraram 397 papelotes de “merla”, 38 trouxinhas de cocaína, uma munição calibre 22, um cartucho deflagrado calibre 20, e vários materiais para produção e embalo das drogas e quatro celulares.

Os Policiais Militares da Força Tática verificaram que Adriana usava sua própria residência para preparar, produzir, fabricar,

adquirir, vender, expor à venda, ministrar, entregando ao consumo e confirmando assim o tráfico ilícito de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a traficante “Deca” foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.