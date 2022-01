Isolamento para pessoas com Covid pode passar a ser de 5 dias, diz Ministro da Saúde

Entre as diversas previsões relatadas pelo vidente Valter Arauto ao ac24horas no final de dezembro em 2021, estava a ascensão nacional de um jogador acreano de time pequeno. Há poucas semanas, Arauto destacou que um jogador de time pequeno teria ascensão a um grande time, podendo defender o escudo do Palmeiras ou do Corinthians. A história vai de encontro ao que aconteceu recentemente com o goleiro Tomate (Eduardo Silva), do Andirá.

O goleiro Tomate ganhou fama e apoio de admiradores e atletas nacionalmente conhecidos após sair chorando de campo depois de ser substituído pouco antes da cobrança de um pênalti, na partida pela Copa São Paulo contra o Atlético de Minas Gerais. Em poucas horas, chegou a quase 500 mil seguidores no Instagram e recebeu milhares de mensagens de carinho. Agora, ele terá uma chance no time que o tirou do torneio, o Atlético-MG.

Mesmo fazendo boa partida, Tomate foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo pelo técnico do Andirá, que resolveu colocar o goleiro Carlos, de apenas 15 anos. As imagens de Tomate chorando tomaram conta da internet rapidamente por todo o Brasil.

O vidente ainda reforça que a beleza de uma acreana também deverá ser reconhecida quando ela se tornar miss e se destacar como modelo internacional. “Isto estará nas revistas e notícias de moda do futuro”, diz o orakulo.

