Ciro Nogueira confirma que Gladson será o candidato de Bolsonaro no Acre, mas pede consenso na vaga ao Senado

Em reunião realizada na tarde de terça-feira, 4, no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente nacional do partido Progressista e Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que o governador Gladson Cameli será o candidato ao governo do presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

A informação foi confirmada pelo secretário de governo, Alysson Bestene, que disse ainda que a decisão é com base no alinhamento político e no compromisso assumido por Gladson durante o decorrer do mandato do presidente da República.

“As alianças fecham em torno do Gladson. O presidente do partido [Ciro Nogueira] reafirmou que além do Progressistas, ele como ministro da Casa Civil, garantiu que o governador é o candidato ao governo do partido no Acre e o candidato do presidente para a reeleição no Acre”, declarou.

No entanto, Ciro ponderou que no Acre, o governador Gladson Cameli deverá resolver o impasse entre os cinco postulantes à única vaga ao Senado da República, Alan Rick (DEM), Vanda Milani (SD), Jéssica Sales (MDB), Mailza Gomes (Progressistas) e Márcia Bittar (PSL).

Na visão do Chefe da Casa Civil nacional, Gladson tem que ter ao menos um candidato ao senado definido nas eleições deste ano. “No Acre, sendo o candidato o governador Gladson, claro, e eles sabem que há cinco candidatos ao Senado, óbvio que querem que haja um consenso entre eles, pois todos são aliados do governo federal [Jair Bolsonaro]”, explicou.

Contudo, Bestene afirma que essa questão do senado da República não será resolvida no momento. “O governador deve deixar isso para mais próximo das eleições, antes deve haver diálogos e mais para a frente se resolve isso”, ressaltou.