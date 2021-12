Acre publica novo valor da UPF que vai ser de R$ 11, 73 reais em 2022

A inauguração do Memorial às Vítimas da Covid-19 que está sendo erguido em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/AC), em Rio Branco, que deveria ser inaugurado nesta quarta-feira, 29, foi adiada. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).

Como justificativa, Cameli destacou que a obra não está dentro do seu agrado e com isso será adiada para janeiro. “Não ficou como eu queria e também gostaria que uma pessoa estivesse presente, e, infelizmente, não terá como”, declarou.

No projeto, água e muitas luzes devem compor a estrutura do memorial na unidade.O propósito do Estado é preservar a memória de 1,8 mil acreanos e servidores de saúde que lutaram contra a doença, mas que tiveram suas vidas interrompidas precocemente. Deverá constar no memorial nome completo e fotografia; datas de nascimento e de óbito e uma breve biografia.

A obra está orçada em R$ 350 mil e consiste em uma fonte luminosa que deve levar os nomes de todas as vítimas da doença. A recordação, a lembrança, a reminiscência e a importância do cuidado mútuo despertado pela doença certamente também serão sentimentos presentes no memorial. A expectativa é que ele seja inaugurado em janeiro de 2022, sem data prevista.