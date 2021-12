Delegado diz que colega de assaltante morto será preso por apologia durante enterro

O adolescente David de Paula Souza, de 17 anos, que foi morto por um policial militar à paisana durante o assalto que praticava na última sexta-feira, 10, em Cruzeiro do Sul , foi chamado de herói por um amigo, durante o enterro. A cena foi filmada e o vídeo circula nas redes sociais.

” Ele viu as dificuldades, a família, filho, esposa . Ele não saiu de casa pra fazer mal a ninguém não. Só pra dar o melhor pra família dele. Então pra mim ele é um herói, um exemplo” cita o homem que avisa ” nossos corre não vão parar não enquanto nos vê dificuldades”, disse o amigo do jovem na despedida no Cemitério. Ele foi aplaudido após o discurso.

David de Paula Souza, 17 anos, morador do Bairro Formoso, foi atingido por um tiro no tórax de uma pistola .40 que transfixou o corpo dele . O adolescente e o comparsa Euler Nascimento da Silva, 21 anos, entraram no Supermercado Tudão, na noite de sexta-feira e anunciaram o assalto . Eles apontaram um revólver para a cabeça do policial militar à paisana que estava no local e que reagiu atingindo os dois. Davi agonizou do lado de fora do supermercado, perdendo sangue, com R$ 300 nos bolso e cintura, que havia roubado.

O corpo de Euler foi encontrado no sábado em um quintal próximo ao local do assalto e da casa da própria mãe dele, que achou o corpo do filho. Ela conseguiu as imagens das câmeras de segurança do supermercado assaltado , seguiu o rumo que ele tomou logo depois de ser atingido pelo disparo do policial e encontrou o cadáver.

Um policial militar, que prefere não se identificar, comentou a declaração do amigo do morte, sobre a continuidade ” dos corres”. ” Eles não vão parar com os corres e nem nós vamos parar com a .40″.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, coronel Evandro Bezerra, não se pronunciou sobre a ação policial militar à paisana nem sobre as declarações dos amigos do assaltante morto.