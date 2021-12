Rainha do tijolo de Cruzeiro do Sul vence prêmio nacional

A empresária acreana, Janaína Terças, a rainha do tijolo de Cruzeiro do Sul, foi a vencedora do prêmio “Razões para Acreditar” na categoria “Empreendedor Criativo” em evento virtual apresentado por Fábio Porchat e Sauanne Bispo, que concorreu com outras 48 histórias e recebeu 600 mil votos de todo o Brasil na última terça-feira, 7.

A página da web Razões para Acreditar, que tem quatro milhões de seguidores, contou a história dela logo depois da publicação da matéria A rainha do tijolo no ac24horas em 5 de setembro deste ano. Logo depois, Janaína também foi destaque da Revista Anicer, da Associação Nacional da Indústria Cerâmica. ” A matéria do Ac 24horas me deu muita visibilidade nacional. Foi tudo muito rápido. Logo depois da matéria no site acreano o Razões para Acreditar me procurou e também a Revista “, declarou

As reportagens do ac24horas, do Razões Para Acreditar e da Anicer contaram como Janaína modernizou e automatizou a empresa fundada na década de 30 pelo avô. Detalhamos que ao longo de mais de sete décadas, a Cerâmica Terças, produz telhas, tijolos e outros itens que constroem as residências e os prédios públicos e de Cruzeiro do Sul e sua história, como a Catedral Nossa Senhora da Glória, símbolo do município.

“A história de trabalho de nossa família venceu relatos de vários Estados do Brasil e isso muito nos orgulha. Dá visibilidade para milhares de mulheres que são gestoras de pequenos e grandes negócios, que são esposas, mães e avós e dão conta de empreendimentos de sucesso, como eu. É prazeroso saber que eu, uma mulher empreendedora de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na Amazônia brasileira se destacou e venceu com uma história de muito trabalho”, comenta.

Terças também é representante da Federação das Indústrias do Acre – Fieac, no Vale do Juruá, onde atua no fortalecimento da indústria local. Conta orgulhosa sobre a organização, representatividade das indústrias, como malharia, areal, moveleiro, madeireiro, e mediação juntos aos órgãos públicos para as soluções de demandas. Destaca que o projeto da FIEAC, em parceria com o governo, de pequenas obras para os municípios resulta no aquecimento da economia. “O grande objetivo é a manutenção de empregos e a geração de renda. Por meio da FIEAC posso contribuir com o desenvolvimento da cidade e dar a minha contribuição na melhoria da realidade econômica da minha terra”, conclui Janaína, que aos 43 anos é avó e tem como hobby o tiro esportivo.

Veja o vídeo: