Lula X Bolsonaro; o STF é uma mãe!

O ex-presidente Lula (PT) é um ex-presidiário porque já esteve preso por 580 dias. Se a prisão foi justa ou injusta depende do ponto de vista de cada um. Para o PT, Lula é um Mandela; para os bolsonaristas um criminoso. O processo do triplex e do sítio de Atibaia que colocaram Lula na cadeia foram anulados pelo STF permitindo que ele voltasse à arena política. Atualmente, Lula lidera as pesquisas de opinião pública podendo voltar a ser presidente novamente.

Diante desse quadro eleitoral, a pergunta que se faz é: Lula vencendo a eleição, Jair Bolsonaro poderá ser preso? A pergunta não tem resposta, mas esse é o maior temor de Jair Bolsonaro. Segundo confidenciou parlamentares próximos a ele e seus próprios filhos, o senador Flávio e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro acumula vários processos, principalmente os oriundos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, das ameaças de golpes, ataques ao Poder Judiciário e outros.

Se depender da tradição do STF, apesar dos perrengues que ele tem com os ministros, nada lhe acontecerá se perder a presidência em 2022. Assim como o STF livrou Collor de Melo, Lula, Dilma e Temer mantendo os direitos políticos, deverá deixar o mito em paz apreciando seus dias de ex-presidente. Isto se ele não vencer a eleição. O jogo está só começando. Bolsonaro não pode ser subestimado, apesar do estrago que ele e o Paulo Guedes estão fazendo na economia. Quanto ao STF, joga o jogo das elites administrando conflitos. Na verdade, o STF é uma mãe.

. Tem alguma coisa travando a gestão do prefeito Tião Bocalom que não consegue recuperar a popularidade que conseguiu nas urnas.

. Não bastasse as pesquisas “me engana que eu gosto” vem aí as enquetes fabricadas à custa do erário.

. Como diz o mineiro:

. Ô povo besta, sô!

. Luciano Bivar, presidente nacional do PSL na CNN:

. “O União Brasil é radicalmente contra Bolsonaro e Lula”.

. Segundo ele, terá candidato próprio a presidente.

. O governador precisa ter interlocutores do seu gabinete com dirigentes partidários, pré-candidatos ao Senado, à Câmara, à Assembleia Legislativa…

. Gladson não consegue carregar gestão e articulação política nas costas sozinho, sob pena de ter prejuízos nas urnas com partidos e candidatos buscando alternativas por falta de diálogo.

. Lhe faltam articuladores políticos que pensem no conjunto e não no próprio umbigo como acontece.

. É cada um puxando a brasa da sardinha pro seu lado.

. Com o PROGRESSISTA nem sonhe em contar para articulação política; faz exatamente o que o PT fazia no governo do Tião Viana.

. A reeleição está no papo?!

. No papo do pelicano!

. Deu no que deu, David Luiz.

. Bom dia!