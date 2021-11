Manicure, pintor e cozinheira: veja as 16 vagas do SINE desta segunda-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre apreendeu 49,34 quilos de cocaína em duas ocorrências diferentes no fim de semana -uma no município de Xapuri em frente à Unidade Operacional (Uop) recém reinaugurada, e outra no município de Acrelândia, quase na divisa com Rondônia.

Na ocorrência de sábado (27) à noite, que foi uma operação integrada com o Grupo Especial de Fronteira do estado do Acre (Gefron) e que contou com informações passadas pela Polícia Federal no Acre, um veículo de passeio com apenas um ocupante foi parado para fiscalização em frente à Uop de Xapuri.

Durante as buscas no interior do veículo foram descobertos 16 pacotes com substância com característica de pasta base de cocaína, com um peso total de 20,7 kg. Feito o teste preliminar de verificação, a reação foi positiva para entorpecente. Assim, o condutor do veículo a droga e seus pertences foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Epitaciolândia.

Na segunda ocorrência, neste domingo (28), menos de 24 horas após a ocorrência de Xapuri, um outro veículo que se dirigia para a divisa do estado do Acre com Rondônia foi apreendido. Dentro do automóvel havia um compartimento preparado, visando escapar de fiscalização, com diversos tabletes com substâncias com aparência de cloridrato de cocaína (pesando no total 26,5 kg) e pasta base de cocaína (pesando 2,14kg).

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Rio Branco para as providências legais pelo enquadramento de tráfico de drogas.