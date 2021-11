Bares e clubes vão receber as torcidas de Flamengo e Palmeiras na grande final

Mais de 14 mil pessoas são esperadas para o segundo dia de provas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 no estado do Acre, que ocorre neste domingo (28). As provas serão de matemática e ciências da natureza e serão aplicadas tanto para os candidatos inscritos na versão impressa quanto na versão digital do exame. As questões serão iguais nas duas modalidades.

No primeiro dia de provas, o Acre teve mais de 27% de abstenção, o que significa que dos mais de 18 mil candidatos, mais de 4 mil não fizeram as provas. Assim como no último domingo (21), é obrigatório o uso de máscara de proteção facial.

O documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente também são itens obrigatórios na prova. No Enem digital, as respostas são dadas no computador, mas os participantes recebem uma folha de rascunho para fazer os cálculos à mão, por isso, a caneta é também necessária.

Este será o segundo Enem aplicado neste ano, já que as provas de 2020 foram adiadas por causa da pandemia e acabaram sendo aplicadas em janeiro e fevereiro.

Neste domingo, as provas possuem 45 questões cada. Os portões abrem às 10h e fecham às 11h em horário local. Não é permitido entrar após o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas às 11h30 e terminam às 16h30.