Polícia identifica mulher assassinada a facadas no Segundo Distrito de Rio Branco

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio de peritos da Polícia Técnica e Polícia Civil identificaram oficialmente a mulher assassinada a facadas durante a madrugada de hoje na entrada da Passarela Joaquim Macedo, que cruza o Rio Acre.

Trata-se de Gleiciane Matos da Rochas, de 32 anos. O cadáver dela foi liberado do IML no final da manhã e entregue a familiares que não sabiam do ocorrido. Pelo menos dois moradores de rua que teriam presenciado o assassinato foram chamados a depor no inquérito já instaurado na especializada.

De acordo com a Polícia Civil, Gleiciane era alcoólatra, moradora de rua e podia ser vista diariamente na região do antigo mercado onde atuava também como pedinte.

Testemunhas afirmaram que desde o início da noite ela ingeria bebida alcoólica em companhia de outros moradores de rua, também alcóolatras, numa calçada próximo à ponte metálica.

Por volta de 1h30min de ontem teria ocorrido um desentendimento entre ela e um dos integrantes do grupo, quando ocorreu a tragédia. Quando policiais militares chegaram no local da ocorrência, Gleiciane já estava morta. O cadáver com várias perfurações de arma branca estava caído na pista da antiga e histórica Rua da África. Duas perfurações no pescoço seriam a causa da morte.

Como não portava documentos, Gleiciane foi identificada através das impressões digitais por peritos da Polícia Técnica.