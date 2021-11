Senador Guiomard já ‘exportou’ 120 toneladas de melancia este ano

Pouco depois de o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) negar liminar para a Maison Borges realizar o show do MC Poze do Rodo na noite desta segunda-feira, 15, internautas começaram compartilhar em aplicativo de mensagem uma suposta “turnê” do funkeiro em alguns bairros da capital acreana para compensar a falta do evento principal, que fora cancelado.

Ao ac24horas, o único contratante do artista, proprietário da Maison Borges, informou que a mensagem que vem sendo compartilhada sobre shows em bairros é falsa.

“Em respeito à todos os fãs que ansiosamente aguardavam a realização do show, iremos realizar uma turnê, a Turnê do Poze, onde ele estará cantando e realizando outras atividades com os fãs, estaremos passando em alguns bairros da capital acreana, dentre eles: Taquari, Cidade Nova, Quinze, Vila Ivonete e encerramento na Cidade do Povo”, diz a mensagem falsa compartilhada.

A secretaria de estado de Justiça e Segurança (Sejusp) do Acre cassou as licenças que permitiam a realização do show do MC Poze do Rodo na Maison Borges poucas horas antes do evento. Segundo a portaria emitida pelo estado, o propósito é garantir os mandamentos constitucionais de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, preservando direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.

MC Poze já teve outros shows cancelados em vários estados brasileiros por ameaças de organizações criminosas. A Sejusp considerou “as notícias veiculadas nas mídias e informações levantadas pelos órgãos de inteligência vinculados ao Sistema Estadual de Segurança Pública e a outras agências congêneres de todo o país, dando conta de graves ameaças contra a vida e a integridade física de pessoas, perpetradas por organizações criminosas, em outros Estados da Federação, a exemplo do Amazonas, Bahia e Espírito Santo”.

A segurança também considerou os registros de violência generalizada em show realizado pelo MC Poze, na cidade de Joinville-SC, na última sexta-feira, 12 de novembro, que resultou em diversos registros de brigas generalizadas, tentativa de homicídio e pessoas feridas, inclusive, uma esfaqueada.