Depasa será investigado pelo MP por falhas na distribuição de água no bairro Nova Estação

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu investigação para apurar as denúncias sobre as falhas na distribuição de água no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

De acordo com a promotora Alessandra Garcia Marques o órgão controlador recebe frequentemente reclamações acerca da péssima qualidade dos serviços oferecidos pelo Departamento de Pavimentação e Saneamento do Estado do Acre. As denúncias apontam para uma possível falha na prestação de serviço de abastecimento de água no bairro Nova Estação.

Em razão disso, a Promotoria de Defesa do Consumidor do Acre instaurou procedimento preparatório a fim de investigar os fatos denunciados. Alessandra, no despacho, determinou que fossem tomadas todas as demais medidas necessárias à apuração dos fatos, realizando-se todas as diligências indispensáveis à instrução do presente procedimento.

Nos autos do despacho, ainda foi solicitado que o órgão forneça todas e quaisquer informações sobre a situação da localidade.