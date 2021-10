Acre não tem novos casos e nem mortes por covid-19 neste sábado

Incentivando a prática saudável da corrida de rua, o Sesc no Acre realiza a edição 2021 do Circuito de Corridas, no domingo, 31, com largada agendada para às 7 horas, no Sesc Bosque. Trezentos atletas disputam o melhor tempo da corrida em três categorias, divididas em 3km, 5km e 10 km. O percurso conta com cinco postos de distribuição de água, acompanhamento de ambulância, distribuição de máscaras, além de distribuição de frutas no local da chegada, e as inscrições podem ser feitas no site www.sescacre.com.br ou através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8srEzc8LBHW2s8FRIt7oJt_41YsJDJK26Co9YM8XkBXm_EQ/viewform

O valor da inscrição, para comerciários, é R$ 40; conveniados, R$ 45 e comunidade em geral, R$ 50. Além do valor, o inscrito deverá entregar um quilo de alimento não perecível no ato da retirada do kit.

Os atletas também contarão com o suporte de profissionais de saúde do Sesc, que oferecerão aferição de pressão arterial, teste de glicemia, saúde bucal, orientações de diabetes e hipertensão, além de estação de prevenção de mama, próstata e pele.

O gerente de esporte do Sesc no Acre, Jesus Wgleison, destaca a importância do evento para a sociedade. “Temos um papel fundamental na vida de todos, e um evento esportivo como esse, marcado pela alegria, descontração, promovendo uma saúde de qualidade através da prática esportiva, reafirma o nosso compromisso. Idealizamos um evento para as famílias, crianças, jovens e adultos, pois a saúde é um dos programas base do Sesc”, afirmou o gerente.

Todos os inscritos receberão seu kit da corrida. O Circuito Sesc de Corridas é uma iniciativa do Sesc no Acre que tem por objetivo incentivar a prática de atividades físicas e de hábitos saudáveis, proporcionando provas de corrida de rua, com qualidade técnica, envolvendo aspectos lúdicos, educativos e de integração do esporte.