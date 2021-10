Ministério da Saúde credencia Acrelândia a implantar nova equipe de saúde bucal

A respeito da matéria publicada nesta quarta-feira (27) pelo ac24horas afirmando que o Acre teve o menor volume de vendas entre os estados da região Norte, de acordo com dados de levantamento feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a entidade se reposicionou sobre os dados divulgados.

Por meio de nota, a Abrasce afirmou que o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), divulgado em 26/10, indica que todos os shoppings da região Norte do país seguiram a tendência de recuperação do setor no mês de setembro, inclusive o Acre, cujas vendas superaram o pré-pandemia em mais de 3%.

A Associação disse ainda que acompanha semanalmente o desempenho das regiões e, após uma queda de 8%, foi observado um aumento significativo na semana seguinte, destacando que o índice ICVA não retrata o volume de vendas em si.

A Abrasce também explicou que o índice desenvolvido junto à Cielo a permite acompanhar a evolução das vendas no estado e na região onde está inserido. Assim, afirma que o Acre vem acompanhando a evolução da região com comportamento positivo das vendas após a segunda onda da pandemia.

“Por se tratar de uma média, alguns estados como Tocantins, Roraima, Amazonas e Pará, que tiveram boom de venda por questões locais, puxaram essa variação para cima, numa intensidade superior à média regional. Outros estados, por sua vez, tiveram uma evolução dentro da normalidade, mas sem comprometer o desempenho da localidade”, diz a nota enviada ao ac24horas.

Inicialmente, a entidade divulgou por meio de release que os estados do Acre e de Rondônia ficaram abaixo dos números constatados na região Norte (-18%) e (-17%), respectivamente, com relação a um crescimento de 24,7% verificado em agosto deste ano, quando comparados com o mesmo mês do ano passado. Os dados são do Monitoramento de Mercado ABRASCE – Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-ABRASCE) – que mostram a retomada do setor e a volta do consumidor às compras.

Com relação a setembro de 2021, o monitoramento mostrou que em cinco dos sete estados da região os shoppings seguiram a tendência de recuperação e aproximaram-se do patamar pré-segunda onda (fevereiro deste ano). Tocantins teve a maior recuperação com uma alta de 17%, seguido por Rondônia (13%), Pará (12%), Amapá (7%) e Roraima (5%). Apenas o Acre (-8%) ficou com faturamento abaixo do período.

Após a repercussão negativa, assessoria de imprensa da Abrasce disse que revisou os dados e passou a afirmar que o Acre, em setembro, registrou um crescimento de 3% na evolução de vendas e vem acompanhando o bom desempenho da região norte com comportamento positivo das vendas após a segunda onda da pandemia.

Questionada sobre as razões da mudança do teor da primeira informação divulgada e se o Via Verde Shopping, único shopping center do Acre filiado à Abrasce, teria contestado os dados relacionados ao estado, a assessoria não havia respondido até o fechamento desta nota.