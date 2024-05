De Sweet Tooth a Bridgerton: Confira as estreias de junho da Netflix

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de aumentar o preço da assinatura, a Netflix vai surpreender com os conteúdos inseridos em seu catálogo em junho. Além de novidades esperadas e conteúdos inéditos, o streaming apostou em clássicos brasileiros para incrementar ainda mais a experiência do usuário.

A terceira temporada de Sweet Tooth e a segunda parte dos novos capítulos de Bridgerton são os destaques do mês, mas a gigante do streaming também vai colocar mais 20 filmes brasileiros à disposição dos usuários –são os casos de Central do Brasil (1998) e Jogo de Cena (2007).

Sem Coração

Data de estreia: 2 de junho

Sinopse oficial: Nas suas últimas semanas de férias em uma vila de pescadores antes de partir para a cidade grande, Tamara conhece uma garota que traz uma estranha cicatriz no peito.

Sweet Tooth – Terceira temporada

Data de estreia: 3 de junho

Sinopse oficial: Neste capítulo final, Gus e seus amigos embarcam em uma jornada intensa na esperança de curar o Flagelo e finalmente descobrir a verdade sobre os híbridos.

Como Roubar um Banco

Data de estreia: 5 de junho

Sinopse oficial: Neste documentário sobre crimes reais, um rebelde carismático promove uma onda de assaltos a banco dignos de cinema na Seattle dos anos 1990.

Doleira: A História de Nelma Kodama

Data de estreia: 6 de junho

Sinopse oficial: Depois de sair da prisão, a célebre doleira Nelma Kodama conta como se meteu em um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil.

Diálogos com Ruth de Souza

Data de estreia: 9 de junho

Sinopse oficial: A diretora Juliana Vicente conversa com a atriz Ruth de Souza (1921-2019), cuja carreira teve enorme impacto na cultura negra no Brasil e na arte em geral.

Apaixonada

Data de estreia: 11 de junho

Sinopse oficial: Abandonada pelo marido aos 40 anos, Beatriz busca um recomeço e o verdadeiro sentido de se apaixonar.

Tour de France: No Coração do Pelotão – Segunda temporada

Data de estreia: 11 de junho

Sinopse oficial: A 110ª edição do Tour de France está mais movimentada do que nunca, com mudanças nas equipes, problemas com favoritos e vários desafios na corrida eletrizante de 2023.

O Próximo Convidado Dispensa Apresentação com David Letterman – Quinta temporada

Data de estreia: 12 de junho

Sinopse oficial: Dave conversa com a vencedora do Grammy Miley Cyrus e com o ícone do basquete Charles Barkley para uma nova série de entrevistas reveladoras sobre suas vidas e carreiras.

Bridgerton – Terceira temporada (Parte 2)

Data de estreia: 13 de junho

Sinopse oficial: Enquanto as novas debutantes sonham em ser o diamante da temporada, uma moça discreta, que leva uma vida dupla, descobre o próprio brilho em meio a segredos e surpresas.

Ultraman: A Ascensão

Data de estreia: 14 de junho

Sinopse oficial: Um atleta de sucesso volta à sua terra natal para assumir o papel do pai e se tornar o lendário Ultraman, protegendo Tóquio de monstros gigantes.

Agents of Mystery

Data de estreia: 18 de junho

Sinopse oficial: Seis “agentes do mistério” com excelente química usam a criatividade para investigar incidentes bizarros que não têm explicação científica.

Casamento às Cegas: Brasil – Uma Nova Chance – 4ª Temporada

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Nesta temporada, solteiros e solteiras que já foram noivos ou casados se abrem para novos romances e desenvolvem relacionamentos intensos… Sem se ver!

A Primeira Barbie Negra

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Conheça a história da primeira Barbie negra e o papel crucial de três pioneiras da Mattel na criação de uma boneca que se parecesse com elas.

Central do Brasil (1998)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Dora (Fernanda Montenegro) escreve cartas para analfabetos na famosa estação de trem no Rio de Janeiro e decide ajudar um menino de nove anos a encontrar o pai.

São Paulo S/A (1965)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: No fim dos anos 1950, um jovem de classe média se torna gerente de uma fábrica de autopeças. Insatisfeito e sem perspectivas de mudança, ele decide fugir.

Rio, 40 Graus (1955)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Um dia na vida de cinco garotos de uma comunidade que, em um domingo tipicamente carioca de sol escaldante, vendem amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar e no Maracanã.

Vidas Secas (1963)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Quando a vida dura de uma família enfim parece melhorar, o destino os derruba de novo e coloca em risco a sobrevivência deles.

Jogo de Cena (2007)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Atendendo a um anúncio de jornal, 83 mulheres contaram suas histórias de vida. Em 2006, algumas delas foram selecionadas e interpretadas por várias atrizes.

Terra Estrangeira (1995)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Cansado de viver na pobreza em São Paulo, Paco aceita um trabalho duvidoso e vai a Portugal com diamantes brutos. Mas, quando o negócio dá errado, ele tem que fugir de um criminoso.

Mutum (2007)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Nascido em uma família rural que leva uma vida difícil, Thiago tenta entender as brigas entre os adultos ao seu redor neste drama lírico sobre amadurecimento.

Santo Forte (1999)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Este documentário analisa as religiões praticadas no Brasil, acompanhando as experiências de moradores da favela Vila Parque da Cidade, no Rio de Janeiro.

A Luz do Tom (2013)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Baseado no livro de Helena Jobim, o filme apresenta um retrato afetivo de Tom Jobim (1927-1994), narrado por três mulheres que o acompanharam ao longo de sua vida.

Entreatos (2004)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Acompanhe os bastidores da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, de 25 de setembro a 27 de outubro de 2002.

Uma Noite em 67 (2010)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Este filme acompanha o 3º Festival de Música Popular Brasileira, realizado em outubro de 1967, com nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto Carlos.

A Ostra e o Vento (1997)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Marcela mora com o pai em uma ilha, praticamente sem contato com o mundo exterior. Mas, quando se torna adolescente, ela busca uma vida mais intensa.

As Canções (2011)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Pessoas comuns relembram e entoam canções que marcaram momentos importantes em suas vidas.

Últimas Conversas (2014)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: O cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014) entrevista estudantes do ensino médio público do Rio de Janeiro, perguntando sobre suas vidas, sentimentos e expectativas para o futuro.

Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano (2009)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Um panorama da música popular brasileira dos anos 1960 e 1970 através do grupo musical Novos Baianos, mostrando o estilo de vida comunitário adotado pelos integrantes.

Mamonas Pra Sempre (2009)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Documentário sobre a banda brasileira Mamonas Assassinas, que foi vítima de um acidente aéreo fatal em 1996.

No Intenso Agora (2017)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Com imagens de arquivo, o documentário mostra vários acontecimentos da década de 1960, como a revolta estudantil em Paris e a Primavera de Praga.

Pacarrete (2019)

Data de estreia: 19 de junho

Sinopse oficial: Pacarrete é uma bailarina idosa, considerada louca, que vive em Russas, uma cidade do interior do Ceará. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança como presente para o povo. Mas parece que ninguém se importa.

A Dama da Lotação (1978)

Data de estreia: 20 de junho

Sinopse oficial: Após ser estuprada pelo marido na noite de núpcias, Solange passa a rejeitá-lo. A partir daí, ela se transforma numa fogosa passageira de ônibus, de onde parte para entregar-se por completo a desconhecidos.

As Cheerleaders do Dallas Cowboys

Data de estreia: 20 de junho

Sinopse oficial: De audições intensas ao treinamento rigoroso, as cheerleaders do Dallas Cowboys revelam histórias pessoais, destacando a resiliência e os conflitos por trás do uniforme dos sonhos.

Alerta de Risco

Data de estreia: 21 de junho

Sinopse oficial: Após a morte repentina do pai, uma integrante das Forças Especiais encara uma gangue violenta que está tocando o terror em sua cidade natal. Com Jessica Alba e Gabriel Basso.

Minha Vida Em Marte (2018)

Data de estreia: 25 de junho

Sinopse oficial: Em crise no casamento, Fernanda conta com o apoio incondicional de Aníbal, seu sócio e amigo, que vai ajudá-la a recuperar a relação ou se separar de vez.

That ’90s Show: Parte 2

Data de estreia: 27 de junho

Sinopse oficial: Com o fim das aulas, Leia Forman está de volta ao porão dos avós com os amigos de Point Place. Agora é hora de novos romances, términos e tudo o que eles puderem aprontar.

O Sabotador – Segunda temporada

Data de estreia: 28 de junho

Sinopse oficial: Nesta nova temporada cheia de reviravoltas e surpresas, o jogo acontece na Malásia. Enquanto os jogadores cumprem missões em troca de dinheiro, um sabotador ou sabotadora está entre eles.

Tudo em Família

Data de estreia: 28 de junho

Sinopse oficial: Uma jovem (Joey King) enfrenta um dilema quando a mãe dela (Nicole Kidman) inicia um romance inesperado com seu chefe, um grande astro do cinema (Zac Efron).