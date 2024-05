Festival de rock e burger, 73 anos do Heloy e “esquenta dos namorados”: o que rola em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As atrações de cultura e lazer deste fim de semana estão diversificadas em Rio Branco. A Agenda Cultural do ac24horas apresenta algumas das opções disponíveis, com uma programação que agrega todas as idades e estilos nesta sexta, sábado e domingo.

FESTIVAL RBB (ROCK, BURGER E BEER)

Anúncios

Neste sábado, 01, o Festival RBB vira point dos amantes de hambúrguer, cerveja e rock. A Chácara Modelo recebe a partir das 16 horas o evento que une comida, música e as melhores bebidas. O ingresso custa R$ 130. Serão 6 horas de open food ao som de Dito Bruzugu, Zero68, The Roxy e Cau Bartholo.

73 ANOS DO HELOY NO STUDIO BEER

Neste sábado, 01 de junho, o músico e compositor Heloy de Castro completa 73 anos com música. Um show especial no Studio Beer com convidados e sorteio de cerveja prometer marcar a noite. O couvert será R$ 10 e a festa começa às 21 horas.

LOVY METAL NA CONFRARIA

A Confraria Gastrobar prepara um verdadeiro esquenta para o Dia dos Namorados neste sábado, dia 01. Haverá atração nacional com Robertt Tchelson e banda e participação especial de Bárbara Maia. A festa começa às 22h30. A entrada é liberada.

MEMORIAL DOS AUTONOMISTAS

No Memorial dos Autonomistas, a exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre, ocorre nesta sexta-feira, 31, das 09h às 17h, e no sábado e domingo das 13h às 17h, com entrada gratuita.

FILMOTECA ACREANA

A Filmoteca, localizada dentro da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, em Rio Branco, exibe nesta sexta-feira, 31, o filme de classificação livre, Detona Ralph: Quebrando a Internet, às 15h, com entrada franca.

DOMINGO COM FORRÓ DO SENADINHO

A atração do O Barracão neste domingo, 02, fica por conta do Forró do Senadinho, que acontece das 17h às 20h.

ARRAIAL

Toda sexta, sábado e domingo ocorrem os tradicionais arraiais de Rio Branco, sendo uma ótima pedida para quem curte comidas típicas e bingo. Neste fim de semana, o Arraial do Manoel Julião traz seis atrações regionais para abrilhantar a festa.

Anúncios

ARRAIAL KIDS

No domingo, dia 02, também haverá o Arraiá Kids do Manoel Julião, das 15h às 18h, com brinquedos, comidas e muito mais, tudo de graça para os pequenos.

BAILINHO BARTÔ

O Bartô traz nesta sexta-feira, 31, o “Bailinho do Bartô”, com as atrações Magnata, Marquinhos e banda Pegada de Luxo. A Ice Cabaré sairá a R$ 7,99.

JUPARÁ

A choperia Jupará, na Via Verde, ao lado da Contax, terá como atração nesta sexta-feira, 31, a cantora Priscila Flor. No sábado, 01, a música fica por conta da dupla Arthur e Gabriel, e no domingo, 02, Luziene Lucena comanda a festa.

CINEMA

Os filmes em cartaz neste fim de semana são:

1- Imaculada

2- Garfield – Fora De Casa

3- Os Estranhos: Capítulo 1

4- Planeta Dos Macacos: O Reinado

5- Furiosa: Uma Saga Mad Max

6- Amigos Imaginários

7- The Chosen – Quarta Temporada|Episódios 7 e 8

8- HAIKYU! The Dumpster Battle