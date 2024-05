Peruanos são presos com cocaína em tênis e cueca na BR-317

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os peruanos L.A.M.S e G.P.B.C; foram presos nessa quinta-feira, 30, na BR-317, em Senador Guiomard, pelo Grupo Especial de Fronteira- Gefrom e Polícia Militar, com 3 quilos de cocaína. A droga estava escondida em calçados,cueca e mochilas da dupla.

De acordo com o coordenador do Gefron,coronel Cleudo Maciel, os dois estavam em um táxi de placas NXS-7A22 que seguia do município de Brasileia para Rio Branco na rodovia federal . “Durante a abordagem policial ao táxi, a equipe notou um certo nervosismo e inconsistência nas respostas que eram dadas pelos passageiros de nacionalidade peruana. Durante as revistas, foram localizados vários fundos falsos em duas mochilas contendo cocaína. A equipe desconfiou do tênis que ambos estavam e após numa revista minuciosa foi localizada cocaína em um compartimento oculto entre a palmilha e o solado, bem como na cueca de um dos autores”, relatou o coronel.

A ação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública- Sejusp, por meio do Gefrom e Polícia Militar, se deu durante vigência da Operação PROTETOR no trevo de Senador Guiomard. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município.

ASSISTA AO VÍDEO: