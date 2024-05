A horas do fim do prazo, cerca de 8 mil acreanos ainda não haviam declarado o IR 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 – exercício 2023 – se encerra às 23h59 desta sexta-feira, 31 de maio. Até o começo da manhã, cerca de 8 mil contribuintes do Acre ainda não haviam cumprido com a obrigação junto ao Fisco Federal.

Os dados, divulgados pela Receita Federal, estão atualizados até às 07h31 da manhã desta sexta-feira, quando 102.366 envios haviam sido feitos. Este ano, são esperadas 109.683 declarações no Acre.

Anúncios

A previsão do Fisco é de que o volume de declarações recebidas este ano no Acre seja 4% maior do que no ano passado, quando foram recepcionadas 104.981 declarações no estado. Em todo o país a expectativa é de receber 43 milhões de declarações.

Das declarações feitas até esta sexta-feira no Acre, 70,5% tem imposto a restituir, 18,7% a pagar e 10,9% sem imposto. 57,2% são Simplificadas, 40% Pré-preenchidas e 9,1% Retificadoras. A média de idade dos contribuintes é 45 anos.

Quem não entregar a declaração até o prazo final terá que pagar multa de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido, limitado a 20% do valor do Imposto de Renda. O valor mínimo é de R$ 165,74.