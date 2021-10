PL que concede bônus para auditores é retirado de pauta

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), torna público nesta terça-feira, 29, a abertura de processo seletivo para ingresso de alunos para vagas no ensino fundamental II do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II.

Estão sendo oferecidas 105 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II, turno vespertino. Destas vagas do ensino fundamental, 50% das vagas serão destinadas para candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre e as demais, inclusive, as eventualmente remanescentes do percentual acima, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil em geral.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 8 de novembro e encerram dia 12, das 7h às 12h e das 14h às 17h, no Colégio Militar Estadual Dom Pedro II – CMDPII/CBMAC, localizado na Rua Nonato Corrêa Lima, s/nº, Loteamento Santo Afonso, Cidade de Rio Branco.

O formulário de inscrição terá campos de preenchimentos, onde o responsável fará constar os seguintes dados do candidato: nome completo do candidato, nome da genitora, sexo, data de nascimento, número do RG, endereço completo, CEP, telefone e nome do responsável pela inscrição do candidato.

VEJA O EDITAL AQUI.