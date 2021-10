Feira do Abacaxi movimentou mais de R$ 600 mil em Tarauacá

A secretária estadual de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para afirmar que a inflação tem prejudicado a pasta em relação às aquisições dos produtos alimentícios para a distribuição da merenda escolar na rede estadual de ensino.

A publicação ocorre após criticas de deputados estaduais acerca da falta de certos produtos alimentícios nas escolas.

Em um vídeo que explica como funciona o recebimento dos produtos e a distribuição para as escolas, a gestora explica que a escalada de preços dos produtos alimentícios tem prejudicado os processos licitatórios e os próprios contratos em execução, mas, aos poucos, as dificuldades, segundo ela, estão sendo superadas.

“O sistema compõe-se de centros de distribuição em Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, e conta com caminhões frigoríficos para o correto transporte. A programação de recebimento dos produtos é casada com a de distribuição às escolas. O primeiro cardápio já foi entregue e, agora, nossa equipe já está cuidando do cardápio para o mês de novembro”, afirmou.