Radialista cobra autoridades após um ano do assassinato do filho: “Me deve justiça”

O radialista, cantor e compositor Ivan de Carvalho, foi o participante do CipódCast #067, exibido na noite de sexta-feira, 8, no ac24horas e canal no YouTube ‘Na Ponta do Cipó’, cobrou resposta das autoridades sobre a morte do seu filho, Loamim Leite da Silva, 18, que foi executado com um tiro na cabeça enquanto estava em um bar no bairro João Eduardo, na capital.

Ivan, relembrou o episódio e disse que as forças de segurança precisam fazer uma investigação minuciosa sobre o caso. Segundo ele, o autor do crime se encontra preso, porém, por outro crime. “Eu tinha deixado ele em casa, e fui em um bar assistir ao jogo do Flamengo e jogar uma sinuca. Chegou um indivíduo, simulou um assalto e atirou na cabeça dele de forma covarde. Ou seja, não deu nem tempo de ele dizer ‘aí’, porque foi na cabeça diretamente, o tiro. Me deve justiça, a justiça está me devendo e devendo resposta. Eu já sei quem é o indivíduo, que inclusive está preso por outro crime. As provas já existem, todas. Mas a causa? Por que? A justiça me deve o motivo”, declarou.

Ainda sobre o assassinato do filho, o radialista destacou que Loamim tinha um sonho de cursar direito e seguir a carreira de advogado, mas, um sonho que acabou interrompido. “Era um jovem sonhador, andava com o Código Penal debaixo do braço, queria ser advogado, tinha um planejamento. Meu filho jamais vai voltar, embora justiça seja feita”, lamentou.

Em meio ao bate papo, Ivan cantou músicas de sua autoria e contou seus planos para o futuro, que inclui participação no Programa do Ratinho, exibido pelo canal do SBT. Além disso, na década de 80, Carvalho disse que cantou no mesmo palco do cantor sertanejo Zezé di Camargo, em suas aparições ao Acre. “Eu fazia os pré-shows e ele entrava em seguida”, ressaltou.

O radialista da Rádio Difusora Acreana, ficou ainda mais conhecido pelo sucesso do clipe da música Amor Virtual, composição de sua autoria, que segundo ele, já foi compartilhada em todo o Brasil por mais de um milhão de pessoas. O clipe bem humorado traz a história de um homem seduzido por uma mulher, mas impedido por circunstâncias desconhecidas, mantém uma relação virtual.

Assista a entrevista completa: