Universidade Federal do Acre prepara curso de Relações Internacionais para 2022

Foto: Valéria Felix/divulgação

Com 23 apresentações teatrais gratuitas durante cinco dias, o V Festival Matias de Teatro de Rua será realizado de 12 a 16 de outubro em vários pontos de Rio Branco, além de Bujari e Quinari.

O evento, produzido e idealizado pela Cia. Visse e Versa, conta com a participação tanto de grupos acreanos, quanto de grupos de todas as regiões do Brasil. As apresentações seguirão as medidas de segurança por conta da pandemia do Covid-19.

Ao todo, 12 grupos teatrais vão se apresentar com espetáculos que vão de palhaçaria ao teatro com bonecos. Em Rio Branco, a programação será no Parque Chico Mendes, Horto Florestal e na Assoc. dos Moradores do Esperança.

No Bujari, as apresentações serão na Escola Municipal Edmundo Pinto, e no município do Quinari, os grupos se apresentam na Escola Cívico Militar. Com esta edição, o Acre recebe artistas do Amazonas, Distrito Federal, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo, além de três grupos acreanos.

A programação concentra os espetáculos no período da tarde e noite, a partir das 15h, e para participar basta comparecer ao local com alguns minutos de antecedência. A abertura será na terça-feira, 12, feriado do Dia das Crianças e conta com um cortejo a partir das 15h, no Horto Florestal.

Após dois anos sem poder realizar o Festival, A Cia Visse e Versa comemora a volta das apresentações e tomou todas as medidas necessárias para realizar o evento com segurança. Uma delas é que todos os atores participantes estão imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19. E mesmo tratando-se de ambientes abertos, a companhia fará o controle para manter o distanciamento social, além da verificação de temperatura, uso de álcool em gel e máscara.

“Para esse festival, em relação aos demais, a expectativa é muito maior e não é só da nossa parte, porque os grupos que estão vindo, estão com a mesma sensação que a gente, de retorno a rua, o que eles, em suas cidades, ainda não conseguiram fazer com facilidade. Tem gente que está sem apresentar desde 2019, e vai voltar a colocar o espetáculo na rua aqui no Acre, para nós isso é gratificante”, declara Lenine Alencar, um dos produtores do evento e integrante da Cia Visse e Versa.

A seleção dos espetáculos contou com o apoio da Rede Brasileira de Teatro de Rua, da qual o grupo faz parte, que facilita ainda mais o diálogo entre os grupos de todo o país. Por isso, o evento conta ainda com a realização de um Encontro Nacional de Teatro de Rua, que será realizado na sexta-feira, 15, no Hotel Triângulo.

“O Festival tomou uma dimensão que, através da RBTR, ele possui hoje uma visibilidade a nível nacional. Realizar o festival é maravilhoso, porque a gente se diverte interagindo com os grupos, trocando afeto, estamos precisando disso, não só a gente como o público também. O teatro de rua tem essa característica especial de unir as pessoas”, comenta a presidente da Cia. Visse e Versa, Claudia Toledo.

Apesar dos desafios de voltar a ocupar os espaços públicos e manter a segurança de todos, Lenine avalia este como um momento propício para as apresentações ao ar livre. “O teatro de rua vem a calhar por ser apresentado em um espaço livre, aberto. Acho que vem num momento muito bom, um momento de reabertura, em que a gente pode ir lentamente fazendo as coisas, e é o que vamos fazer nesse festival”.

O V Festival Matias de Teatro de Rua é realizado com financiamento da Lei Aldir Blanc, pela Fundação Elias Mansour (FEM) e do Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), apoio das Prefeituras do Bujari e Senador Guiomard, e parcerias da FETAC e da RBTR.

Acompanhe tudo o que vai rolar no V Festival Matias de Teatro de Rua por meio das nossas redes sociais: Instagram| cia.visseversa e Facebook| Cia Visse & Versa

Festival Matias de Teatro de Rua

A primeira edição do Festival Matias de Teatro de Rua foi realizada em 2015 e teve mais três edições nos anos seguintes (2016, 2017 e 2018). Hoje, em sua quinta edição, o Festival já é considerado um dos mais importantes do cenário nacional, realizando integração entre vários grupos e trazendo experiências e vivências artísticas tanto para o público acreano quanto para os artistas envolvidos.

O Festival Matias de Teatro de Rua é uma idealização e produção da Cia. Visse e Versa que atua no estado desde 2008, apresentando trabalhos com estética para palco e rua.

Confira abaixo a programação completa do festival por cidade:

RIO BRANCO

Dia 12/09 – Terça-feira – HORTO FLORESTAL

15- Cortejo de abertura

16h- Circo Trupiada /Trupe Circuluz (PE)

17h- Palhaços de Circo / Palhaço Microbinho e sua Trupe (AC)

19h – Vikings e o Reino Saqueado /Cia. Os Palhaços de Rua (PR)

Dia 13/09 – Quarta-Feira

16h – Nussoken – A Terra sem Males/ Troupe Espantalho (PE) – HORTO FLORESTAL

16h- Palhaços de Circo / Palhaço Microbinho e sua Trupe (AC) – Assoc. dos Moradores do Esperança

17h – Mamulengando/ Mamulengo Fuzuê (DF) – Assoc. dos Moradores do Esperança

17h- (I)Mundo de Sofia/ Ana Oliveira (AM) – HORTO FLORESTAL

18h- Amazoniar / Grupo Contanima (AC) – HORTO FLORESTAL

19h- O Conto que eu vim Contar / In Bust Teatro com Bonecos (PA) – HORTO FLORESTAL

Dias 14/09 – Quinta-feira

16h- A Muy Lamentável e Cruel História de Píramo e Tisbe (RO) – Assoc. dos Moradores do Esperança

17h- (I)Mundo de Sofia/ Ana Oliveira (AM) – Assoc. dos Moradores do Esperança

17h- A Peleja de Severo para Enganar a Morte/ Trupe Espantalho (PE) – HORTO FLORESTAL

19h- Faixa de Graça / Grupo Ritornelo de Teatro (RS) – HORTO FLORESTAL

Dia 15/09 – Sexta-feira

9h/12h- Encontro Nacional de Teatro de Rua “O Retorno do Teatro de Rua em tempo de Pandemia e a Arte Pública na Amazônia diante do negacionismo do Estado” – HOTEL TRIÂNGULO

15h- Faixa de Graça/ Grupo Ritornelo de Teatro (RS) – PARQUE CHICO MENDES

16h – Um canto para Carolina/ Cia dos Inventivos (SP) – PARQUE CHICO MENDES

17h- As Aventuras do Pequeno CO2/ Tropa Mamulungu (AC) –HORTO FLORESTAL

19h- A Muy Lamentável e Cruel História de Píramo e Tisbe (RO) – HORTO FLORESTAL

Dia 16/09 – Sábado

17h – Mamulengando / Mamulengo Fuzuê (DF) – PRAÇA DA REVOLUÇÃO

19h- Um canto para Carolina/ Cia dos Inventivos (SP) – PRAÇA DA REVOLUÇÃO

21h – Encerramento – USINA DE ARTE JOÃO DONATO

BUJARI

Dia 13/09 – Quarta-feira

17h – Vikings e o Reino Saqueado/ Cia. Os Palhaços de Rua (RS) – E.M. EDMUNDO PINTO

19h- As aventuras do Pequeno CO2/ Tropa Mamulungu (AC) – E.M. EDMUNDO PINTO

Dia 15/09- Sexta-feira

17h- A Peleja de Severo para Enganar a Morte / Trupe Espantalho (PE) – E.M. EDMUNDO PINTO

QUINARI

Dia 14/09 – Quinta-feira

17h – Circo Trupiada/ Trupe Circuluz (PE)

Dia 15/09 – Sexta-feira

17h- O Conto que eu vim Contar/ In Bust Teatro com Bonecos (PA)