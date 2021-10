Evento sobre empreendedorismo feminino é realizado pelo Sebrae Delas

No início da tarde desta segunda-feira, 4, o governo do Acre lançou em solenidade no Palácio Rio Branco, o concurso público para o provimento de 322 vagas efetivas de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).

O presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Mário César, disse que o concurso vai fortalecer o governo. “É um marco na gestão. O órgão foi criado em 2008 e desde então, nunca foi realizado nenhum certame. “Esse é o primeiro concurso para servidores efetivos do ISE”, declarou.

A procuradora Vanessa de Macedo Muniz, esse edital é um sonho realizado para o ISE. “Traz segurança para os servidores e a população. Parabéns governador por colocar crianças e adolescentes como prioridade em seu governo”, destacou.

O secretário de planejamento e gestão, coronel Ricardo Brandão, fez um discurso agradecendo a sensibilidade do governo em realizar um concurso no órgão. “Isso vai capacitar os jovens na busca por emprego, que o senhor continue oferecendo mais oportunidades para a população acreana”, argumentou.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou que o governo vem trabalhando para melhorar a vida dos acreanos. Segundo o chefe do executivo, a convocação deve ser feita antes das eleições. “Esse concurso coloca em prática as promessas de campanha. Assim que terminar esse certame, já vamos convocar em seguida, mas, não me venham falar em cadastro de reserva.

Cameli aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio dos deputados da base da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e dos demais poderes, como o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC). “Nada acontece sem a chancela da Assembleia. Serão 322 famílias esperançosas, quando os aprovados ver o nome publicado no Diário Oficial, já podem se programar para a realização dos sonhos”, ressaltou.

De acordo com o governo, dos cargos de nível médio são 187 vagas são para os cargos de Agente Socioeducativo (Masculino), sendo 10 PCD; 70 vagas para Agente Socioeducativo (feminino, sendo 4 para (PCD); Sete para Técnico Administrativo Operacional – Auxiliar Administrativo; 12 para Técnico Administrativo Operacional – Motorista, das quais 1 vaga para PCD e três vagas para Téc. Adm. e Operacional – Téc. Informática, sem vaga para PCD.

Já para nível superior, os cargos são para Assistente Social, com 21 vagas sendo uma para PCD, e Psicólogo, sendo 22 vagas e 1 para Pessoa com Deficiência.

Sobre o concurso, as inscrições começam hoje e vão até 8 de novembro de 2021, e a prova objetiva está prevista para ocorrer em 5 de dezembro deste ano. A banca realizadora será o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).