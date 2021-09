Acre registrou 3.085 focos de incêndios em setembro, diz Inpe

Um grave acidente de trânsito deixou o motorista Andrel Roberto Lima, de 30 anos, ferido na noite desta quarta-feira, 22, nas proximidades da Terceira Ponte, na Via Verde na BR-364 em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Andrel trafegava no veículo modelo Fiat Mobi, de cor vermelha, placa NXR-8495 no sentido Ceasa-terceira ponte, em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Com o impacto, o condutor do veículo sofreu ferimentos leves e a frente do carro ficou totalmente destruída.

Populares que passavam pelo local, acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Alndrel ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e ajudaram na retirada do veículo que foi levado por um guincho até a residência de familiares do motorista.