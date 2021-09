Bittar bate-boca ao defender tratamento precoce da Covid-19

As obras do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, na BR-317, no Estado do Acre, começam a tomar forma. As equipes responsáveis pelos trabalhos executaram, na última segunda-feira (20/9), a perfuração em solo da primeira estaca que sustentará a estrutura da ponte do contorno rodoviário.

O empreendimento vai beneficiar vários municípios da região do Vale do Alto Acre e os serviços são realizados por meio de uma parceria entre o governo federal e o governo do Estado. O investimento, de mais de R$ 60 milhões, é 100% disponibilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

“Desse valor, cerca de R$ 57 milhões são destinados para projetos e obras. O restante vai para supervisão dos trabalhos”, informa o órgão.

O anel viário de Epitaciolândia e Brasileia é considerado uma obra estratégica para o tráfego na Rodovia Interoceânica, no acesso ao Peru. O empreendimento visa à integração econômica e social dos países da América do Sul e vai facilitar o comércio do Acre e de todo o país com a Ásia, por meio dos portos peruanos.

A obra prevê 10 quilômetros de estrada contornando os dois municípios, além de uma ponte, de pista simples, com acostamento e passeio, de 250 metros sobre o rio Acre. O projeto retira os veículos de carga que fazem exportação pela BR-317 do tráfego nas cidades, preservando as vias urbanas e melhorando a qualidade de vida na região. Além de facilitar o tráfego na região, a ponte deve beneficiar mais de 50 mil habitantes e movimentar a economia na região, com a geração de emprego e renda.

Os trabalhos para a construção da estrutura continuam, com a implantação das ferragens e, em seguida, a concretagem das estacas.