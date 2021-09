Grupo que linchou pedreiro em Xapuri tem condenação mantida

Os vereadores da Câmara de Rio Branco, Raimundo Castro (PSDB), Hildegard Pascoal (PSL) e Célio Gadelha (MDB) estão com passagens compradas para cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde farão cursos de capacitação. As portarias foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17).

O trio foi designado para o curso “Elaborando o Orçamento Público Municipal – Noções Gerais e Fundamentos”, que será realizado pelo Instituto Qualificar Capacitação e Treinamento, em São Paulo, durante o período de 21 a 25 de setembro, com saída no dia 20 e retorno dia 26.

Os vereadores receberão, cada um, 6,5 diárias, totalizando R$ 6.107,01. Atualmente, uma diária de vereador vale R$ 939,54. Célio Gadelha e Hildegard Pascoal levarão um assessor cada que também participarão do curso, cada um dos assessores receberá R$ 3.206,19 em diárias.

Com salário de R$ 12 mil, cada parlamentar tem direito à contratação de até 12 assessores cujo as somas de seus salários cheguem no máximo até 30 mil. Entre os benefícios, cada parlamentar de Rio Branco tem direito a R$ 4 mil de combustível e mais R$ 4 mil de serviços gráficos todos os meses.

Além disso, eles também têm direito a três veículos, sendo uma caminhonete, um carro de passeio e uma motocicleta à disposição.