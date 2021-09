Fundhacre dá continuidade ao mutirão de cirurgia neste sábado

Na manhã deste sábado, 11, está sendo realizado o mutirão de cirurgias na Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre), com 14 procedimentos.

Segundo informações do governo, serão feitas 14 cirurgias, todas de colecistectomia (vesícula) e hernioplastia inguinal (hernia).

O público beneficiado continua sendo a população de Sena Madureira, que está sendo dividida em grupos para que todos que aguardam na fila de espera para cirurgia sejam contemplados.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do hospital, João Paulo Silva, recepciona os pacientes juntamente com sua equipe da Fundação Hospital do Acre.