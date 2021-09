Palácio tenta trazer de volta Mazinho e Meire para base de Gladson para “desidratar” Petecão

Apesar de estarem no MDB, sigla que “oficialmente” é da base de governo Gladson Cameli, mas publicamente está dividida, o casal Mazinho Serafim, prefeito de Sena Madureira, e a deputada estadual Meire Serafim, adotaram uma postura diplomática nos últimos dias.

Mazinho, que já declarou publicamente que apoiará o senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo do Acre em 2022, tem evitado brigar com o governador Gladson Cameli, com quem nos últimos meses vinha travando uma guerra política principalmente após o Estado solicitar as máquinas pesadas que estavam sob a responsabilidade da prefeitura de Sena Madureira. Serafim chegou a organizar um ato de protesto durante a entrega de 90 máquinas pesadas por parte de Cameli, em Rio Branco.

O ac24horas apurou que a mudança de postura também é notada na atuação da deputada Meire Serafim (MDB) na Assembleia Legislativa. Ultimamente ela tem votado favoravelmente em todas as pautas enviadas pelo executivo ao parlamento, o que gerou um questionamento pela reportagem a Mazinho Serafim, que negou que Meire fosse compor a base do governo.

Tentando “desidratar” as intenções de Petecão, interlocutores do Palácio Rio Branco, liderados principalmente pelo secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, amigo pessoal de Mazinho, vem atuando constantemente para convencer o prefeito a adotar uma postura mais branda em relação a Gladson e até mesmo a apoiá-lo em 2022. O prefeito de Sena tem defendido constantemente que deverá ser candidato a deputado federal na próxima eleição.

Ainda segundo a reportagem apurou, Gladson ainda não teria se sentado com o casal Serafim, mas estaria aberto a conversar sobre alianças.

A reportagem questionou Petecão, que recentemente afirmou que conta com Mazinho em seu palanque no ano que vem, se ele sabia dessa movimentação de bastidores. “Não!!! Não estou sabendo”, disse o congressista sem se aprofundar no assunto.