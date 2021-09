Empresário do Acre adesiva Bolsonaro levando Lula como presidiário em caminhonete

O empresário Gringo Soster, de 39 anos, chamou atenção durante concentração no estacionamento do estádio Arena da Floresta na tarde desta terça-feira, 7, por adesivar seu veículo com fotografias do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula da Silva (PT).

Os adesivos simulam, nas janelas do lado esquerdo da caminhonete, Bolsonaro segue no banco do motorista levando Lula atrás das grades no banco do passageiro. O dono do carro disse que o ato é um grito de guerra. “Chega de roubalheira, chega de tudo. Isso tudo que está acontecendo é porque os caras [sic] não conseguem mais roubar. Acabou!”, afirmou.

Questionado sobre os ataques do presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF), o empresário afirma que Bolsonaro está fazendo a coisa certa. “SE ele não faz isso os caras vão rimar o país pra começar a roubalheira de novo”, declarou.

Veja o vídeo: