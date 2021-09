Homem é torturado e executado dentro de casa em Cruzeiro do Sul

O tráfego de veículos que havia sido interrompido por agricultores no início da manhã desta sexta-feira, 3, a cerca de 35 quilômetros de Cruzeiro do Sul, na BR-364, já foi liberado. A informação é do coordenador do Deracre de Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, que foi ao local conversar com a comunidade.

A estrada havia sido fechada por moradores dos Ramais do Zé Alves e do Aníbal. A reivindicação é pela energia elétrica, por meio do Programa Luz para Todos, e melhorias nas vias vicinais. “No Ramal do Aníbal já melhoramos mais de 30 quilômetros e no Zé Alves vamos entrar em breve. Como chegou a notícia de que a Energisa vai entrar segunda-feira com a rede de energia no Aníbal, o tráfego foi liberado na BR-364”, ressaltou Luciano.