Cidades do Acre registram maior calor do século com 39°C no meio da floresta

O período de estiagem no estado do Acre este ano fez acontecer um novo recorde com relação às altas temperaturas registradas. A capital, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Assis Brasil e até o Parque Estadual do Chandless registraram o maior calor do século no decorrer dessa semana.

Segundo publicação do portal O Tempo Aqui, a maior temperatura deste século, em Rio Branco, foi registrada na última quarta-feira, com 37,6°C, na estação meteorológica do aeroporto. Já no interior do estado, o registro foi maior ocorreu na última terça-feira, com 39,0°C, no Parque Estadual do Chandless, uma área de proteção integral formada por floresta densa.

Assis Brasil marcou 38,2°C e a segunda maior cidade do Acre, situada no Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, teve na última quinta-feira, o registrado recorde do ano, com 38,5°C. O período sem chuvas, incidência de queimadas urbanas e florestais e a seca dos principais rios e afluentes tem causado uma série de problemas ao estado.

Equipes da Defesa Civil municipal e estadual seguem realizando ações de combate aos incêndios e conscientizando a população quanto aos perigos dessa problemática, que causam problemas ambientais e de saúde humana.