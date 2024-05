Irmão de Marília Mendonça faz rifa com itens da cantora é criticado e rebate

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, usou suas redes sociais nessa segunda-feira (6), para rebater críticas após ter tomado uma atitude nobre. Após as tragédias climáticas sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul, o estudante de nutrição resolver rifar alguns itens do acervo pessoal da eterna rainha da sofrência, o valor arrecadado será revertido de forma integral para doações às vítimas que sofrem com os temporais.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, João Gustavo compartilhou fotos de um violão utilizado pela cantora que faleceu em um acidente aéreo em 2021 e escreveu: “Em breve mais atualizações… vamos ajudar!”. Roupas do acervo de Marília Mendonça também serão doadas em prol de ajuda aos moradores do estado do Rio Grande do Sul:

“Roupas que não utilizamos vamos doar mesmo, não tem por que guardar sendo que tem pessoas que necessitam, quem é contra isso está morto por dentro!”, afirmou o jovem, que fez questão de explicar que todo o valor arrecadado com a rifa será direcionado às vítimas das cidades do Rio Grande do Sul:

“Sobre a rifa, o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul, e também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores, um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas!”, justificou o irmão de Marília Mendonça. O estudante seguiu se defendendo de críticas pela ideia de solidariedade:

“‘A mas é a única recordação que o Léo [filho da Marília Mendonça] tem” não, não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um péssimo tio!’”, justificou João Gustavo.

