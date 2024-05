Atriz gaúcha fica sem comunicação, água e luz no RS e chora: ‘Agoniante’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atriz gaúcha Carol Bresolin contou que ficou sem comunicação, água e luz diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Ela chorou e declarou ser “agoniante” ficar sem falar com ninguém e não ter notícias.

O que aconteceu

Em um vídeo feito na quinta-feira passada (2), ela fez o desabafo sobre a situação em meio ao desastre no estado sulista. “Hoje é quinta-feira, 21h. A gente está sem luz, sem água, sem rede e tu vê o quanto nada disso importa. Nada do que a gente valoriza importa”, disse ela, que publicou o vídeo neste domingo (5).

Anúncios

O único meio de comunicação que a gente está tendo é um radinho de pilha. Eu passei o dia inteiro escutando esse radinho.

Carol

Carol detalhou a situação das pessoas que perderam suas casas e esperam o resgate. “A quantidade de gente pedindo pela sua vida, em cima de telhado, com a casa destruída, mas só pedindo socorro, é inacreditável”.

Ela citou que não consegue falar com ninguém e está sem receber notícias das pessoas. “Eu não sei quando eu vou postar isso, a gente está sem comunicação, não consegue falar com ninguém, nem receber notícia de ninguém. Isso é muito agoniante, mas eu sei que quando eu postar, a única coisa que eu quero e posso pedir é ajuda para o Rio Grande do Sul”.

Nos stories do Instagram, neste domingo, ela comentou que conseguiu o sinal e comunicou que está bem. “Consegui uma rede para dar sinal de vida para vocês e avisar que estou bem. Minha família está bem, minhas amigas estão bem“.

Porém, o que vimos, ouvimos e vivemos nos últimos dias é ainda inacreditável e tem muita gente precisando de ajuda. Foram quatro dias intermináveis para grande parte dos gaúchos.

Carol

Em seguida, ela comentou sobre criar uma vaquinha para ajudar aos gaúchos. “Como vocês devem estar vendo, precisaremos da ajuda de todo o Brasil. Assim que eu conseguir rede no celular, vou fazer uma vaquinha”.