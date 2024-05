Quarto de Carlinhos Maia é encontrado lotado de fezes e choca público e convidados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O influenciador Ramon Vitor, que está participando do Rancho Maia, reality show criado por Carlinhos Maia, chocou o público ao mostrar a situação de um dos quartos da casa do marido de Lucas Guimarães. Nas imagens, o influenciador se mostrou indignado com a quantidade de fezes e vômito que estavam espalhados pelo ambiente.

“Gente, pelo amor de Deus. Eu sei que é meu primeiro dia, mas o povo está aqui faltando com respeito. Não vou deixar nossas coisas no chão, não. Toda uma infraestrutura e o povo faz uma coisa dessas? Faltaram com respeito”, relatou o influenciador, que posteriormente, precisou limpar a própria mala suja com uma toalha de papel.

Nas redes sociais, internautas repercutiram sobre a falta de higiene do local. “O influenciador é o Ramon, e eu fiquei tão incrédula quanto ele quando eu vi o vídeo”, comentou uma usuária do Instagram. “Foi o Felipe, porque isso chegou no Carlinhos, e o Carlinhos fez ele pegar o cocô do cavalo com a mão”, pontuou uma segunda internauta.

Carlinhos Maia trata influencer como cadela e gera controvérsia na web

Carlinhos Maia voltou a gerar controvérsia nas redes sociais. Desta vez, o famoso que soma mais de 30 milhões de seguidores na plataforma de fotos e vídeos de Mark Zuckerberg, chocou o público ao tratar uma influenciadora do Rancho Maia como um animal domesticado. O que era para ser uma brincadeira, no entanto, acabou virando debate na web.

Na repercussão das redes sociais, Carlinhos Maia passou a ser duramente criticado por parte dos internautas. “Esse homem é ridículo. Ele humilha todos e fala várias falas que o povo passa pano“, escreveu uma usuária do X, antigo Twitter, indignada. “E ainda acham bonito, tanto que ganham horrores de dinheiro no Instagram”, pontuou uma segunda internauta.





