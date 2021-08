Polícia prende traficante vendendo cocaína e maconha no bairro Santa Mônica

Uma boa parte da vegetação mais alta do Horto Florestal foi consumida por um incêndio na noite desta quinta-feira, 26. Um dos locais, ao ar livre, mais visitados para atividades físicas e programas em família da capital acreana é mais uma vítima do tempo seco nesta época do ano e o nocivo hábito da população em promover queimadas urbanas e rurais.

Alguns comentários nas redes sociais apontaram uma suposta demora na chegada do Corpo de Bombeiros para combater o fogo. A reportagem do ac24horas entrou em contato com a corporação que negou a demora e afirmou ter acontecido o contrário. A assessoria garantiu que foi a chegada rápida dos militares no combate às chamas que evitaram uma extensão bem maior da área queimada.

O tempo seco, como acontece todos os anos, principalmente nesses meses de agosto e setembro, favorece as queimadas e torna mais difícil o trabalho dos bombeiros. Apesar da corporação negar demora na chegada ao Horto, confirma que havia uma outra ocorrência da mesma natureza no momento. Somente nesta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 40 ocorrências de incêndios ambientais.