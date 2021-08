Polícia Federal prorroga prazo para regularização de imigrantes até 2022

O Campeonato Acreano registrou dois jogos nesta quarta-feira, 25, no primeiro duelo, o Atlético Acreano venceu o São Francisco por 2 a 1, em jogo válido pela sétima rodada do primeiro turno na Arena da Floresta, na capital.

Os gols da vitória celeste foram marcados pelos atacantes Douglas, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Erick, aos 38 minutos da etapa final. Marcílio, em cobrança de pênalti, aos 13 minutos do segundo tempo, marcou o gol de honra do São Francisco.

Com o triunfo, o Atlético-AC é o primeiro time garantido no segundo turno do Campeonato Acreano. Além disso, o Galo assumiu a liderança com 16 pontos.

No segundo jogo da noite, a equipe do Galvez bateu o Vasco (AC) por 3 a 1, em jogo válido pela oitava rodada, na Arena da Floresta.

No primeiro tempo o Imperador saiu vencendo por 2 a 1, com dois gols de Geovane Silva. O Vasco descontou com alemão. Já na etapa final, Franknelis marcou o terceiro e decretou a vitória. O Galvez assumiu a 3° posição com 13 pontos e se aproximou da classificação.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas