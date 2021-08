IBGE lança versão 2021 do Mapa Índice Digital

O IBGE lançou nesta terça-feira (24) a versão 2021 do Mapa Índice Digital, com informações sobre os produtos da Coordenação de Cartografia da Diretoria de Geociências. O Mapa Índice serve como referência para identificar e explorar os diferentes produtos cartográficos, facilitando o acesso para download e respectivos metadados, conforme interesse do usuário.

Esta quinta edição atualiza a versão anterior, publicada em 2011, e inclui novos produtos para uso por diversos perfis de usuários, como as bases cartográficas contínuas do Brasil e estaduais, ortomosaicos de imagens de satélite, cartas imagem, modelos digitais de elevação, entre outros. A versão 2021 do Mapa Índice Digital no formato GeoPackage para uso em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) pode ser acessada aqui e por geosserviço via Plataforma Geográfica Interativa do IBGE.

“Queremos facilitar nossa comunicação com o usuário”, resume a gerente geral de Cartografia do IBGE, Leila Freitas. “No Mapa Índice, é possível saber quais produtos estão disponíveis em nossa plataforma, onde eles podem ser acessados e como obter informações detalhadas sobre eles”, acrescenta. Leila ressalta que a representação do território através de produtos cartográficos é fundamental para o desenvolvimento, a gestão territorial e a implantação de políticas públicas.

As informações sobre os diferentes mapeamentos, escalas disponíveis, datas de referência, entre outras, fornecem subsídios para processos decisórios essenciais para o planejamento de projetos internos do IBGE, assim como para as demais instituições públicas e privadas e pela sociedade em geral. “Além do próprio IBGE, órgãos de todas as esferas do governo, passando por instituições públicas e privadas, estudantes, profissionais da educação e de diversas outras áreas e o público em geral são usuários das informações do Mapa Índice”, conclui Leila.

A versão 2021 do Mapa Índice Digital contempla os seguintes produtos: bases cartográficas contínuas do Brasil e estaduais; cartas imagem; folhas topográficas; imagens ortorretificadas; mapas das indicações geográficas; mapas do Brasil, regionais e estaduais (físico e político); ortomosaicos de fotografias aéreas e de imagens de satélites e modelos digitais de elevação.

Informações mais detalhadas sobre a versão 2021 do Mapa Índice Digital estão disponíveis na documentação técnica que acompanha o produto, disponível aqui. O acervo também pode ser acessado através do Geoportal da INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) e seus metadados podem ser encontrados no Catálogo de Metadados do IBGE.