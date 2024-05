Entenda a fibromialgia, doença sem cura que acomete a atriz Franciely Freduzeski

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde que recebeu o diagnóstico de fibromialgia, em 2022, a atriz Franciely Freduzeski — da novela “América” — vem usando sua visibilidade para promover conscientização acerca da condição. A ex-global, que tem 45 anos, passou por 26 médicos até descobrir que era portadora da doença sem cura.

“Tive que aprender os gatilhos que causavam a dor: onde deitar, como, até o jeito de amarrar o biquíni tive que mudar. O processo da fibromialgia me deixou com a autoestima muito baixa. Depois que passei a entendê-la, lembrando sempre que ia ficar cada vez melhor, fiquei”, explicou, em entrevista ao “gshow”.

Para explicar o diagnóstico de Franciely, a IstoÉ Gente procurou o Dr. Edgard Reis, reumatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Entenda:

O que é fibromialgia?

Trata-se de uma síndrome dolorosa crônica cujos principais sintomas são:

Dor difusa (no corpo todo) e crônica (tem duração superior a três meses);

Fadiga/indisposição;

Distúrbios de humor ou psiquiátricos (alterações de humor, ansiedade, depressão);

Distúrbios do sono (insônia, dificuldade de atingir as fases profundas do sono, sono não-restaurador);

Alterações cognitivas e de memória.

Diagnóstico

Segundo Dr. Edgard, o diagnóstico é feito de forma clínica. “O médico vai ter uma boa anamnese com o paciente, conversar sobre seu histórico, quando começaram as dores, quais são os sintomas associados. Depois, vai fazer um bom exame físico, avaliar se o paciente tem alterações que chamem atenção para outras doenças e, em alguns casos selecionados, solicitar alguns exames laboratoriais para afastar outras condições que possam causar alterações semelhantes à fibromialgia”, explica o médico.

Como não existem exames que indiquem presença ou não de fibromialgia, o exame clínico e a anamnese são de suma importância.

Além disso, o médico destaca que a condição pode surgir em pacientes que tenham outras doenças reumáticas — e, nesse caso, o médico pode precisar de exames complementares, como hemograma ou dosagem de hormônios tireoidianos.

Tratamento

De acordo com Edgard, o principal objetivo do tratamento de fibromialgia é a melhora dos sintomas e da qualidade de vida do paciente. Vale lembrar que, apesar de a doença não levar à deformidade articular ou sequelas articulares e dos músculos, os pacientes acometidos por ela têm qualidade de vida mais baixa devido à dor crônica. Dessa forma, o principal tratamento é o não-medicamentoso.

“Os cuidados que o paciente deve ter consigo mesmo são tão importantes quanto, ou até mais, do que os medicamentos. O principal tratamento é a prática de exercícios físicos regularmente, que podem ser adaptados de acordo com a capacidade, a vontade, e as condições do paciente”, destaca Edgard.

“Exercícios aeróbicos, como corrida, caminhada, deep running e hidroginástica são muito benéficos, mas a própria musculação, tai chi chuan, ioga, pilates, também têm evidências científicas [de benefícios]. É muito importante que o paciente compreenda o papel que ele tem como ator principal frente ao tratamento da doença na prática de exercícios físicos”, adverte o médico.

Apesar disso, Edgard explica que também existem medicações úteis para diminuir as dores crônicas e melhorar o sono e a disposição e reduzir a fadiga e os transtornos de humor. “Alguns dos medicamentos utilizados para o tratamento da dor crônica são da classe dos antidepressivos ou anticonvulsivantes ou relaxantes musculares, que são utilizados também para o alivio dos sintomas”, finaliza.