Mãe joga o próprio filho de 7 meses pela janela no município de Marabá

Uma mulher foi presa por jogar o próprio filho de sete meses pela janela, na Vila Sarandi, no interior do município de Marabá, região sudeste do Pará.

O crime ocorreu durante a noite de quarta-feira (22) e o pai da criança foi quem denunciou o caso a Polícia. No local, o bebê foi encontrado com lesões no rosto e no corpo.

Em depoimento prestado a Polícia Civil, Claudilene Gomes confessou o crime e disse que estava ingerindo bebida alcoólica quando se irritou e jogou a vítima pela janela.

O bebê foi encaminhado para o Hospital Municipal de Marabá, onde passou por avaliação médica e passa bem.

A mulher foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos cabíveis e deve responder pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal.