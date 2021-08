Depois de sinalização positiva de Comitê, Vasco e Flamengo Sub-17 não terá presença de público no estádio

Uma reviravolta impediu que a partida entre Vasco do Acre e Flamengo pela Copa do Brasil Sub-17 fosse usada como evento teste para a volta da torcida aos estádios no Acre.

Após a autorização do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no estado ter autorizado a presença de mil torcedores na partida, uma exigência acabou se tornando empecilho para a presença do público.

Foi solicitado à Federação de Futebol do Acre (FFAC) que tomasse providências para garantir torcida única na partida, como vem acontecendo na volta do público aos estádios no Brasil e no mundo após o pico da pandemia da Covid-19. Seria necessária uma estrutura para impedir a entrada de torcedores com a camisa do Flamengo na partida. Como o time do Rio de Janeiro tem a maior torcida entre os acreanos, por conta da proximidade do evento e da possível ocorrência de confusão, a Federação não quis assumir essa responsabilidade. Se decidiu então que o evento teste não seria realizado.

A partida entre Vasco e Flamengo, atual bicampeão brasileiro da categoria, acontece às 19 horas no estádio Florestão.