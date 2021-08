Em jogão, Humaitá vence Andirá por 3 a 2 e Rio Branco aplica 4 a 0 contra Náuas pelo acreano

Mesmo estando longe de ser uma das principais vitrines do futebol brasileiro, quase 200 jogadores tentam, a partir do futebol local, conseguir aparecer para o Brasil e para o mundo, e conquistar um bom contrato defendendo uma equipe de ponta.

O curioso é que não são apenas os brasileiros que procuram um lugar ao sol no estadual. Além dos acreanos e dos “importados” de outros estados, quatro estrangeiros disputam a competição por três clubes diferentes do Acre.

Grego

Georgios Chaves Papadakis, nasceu na Grécia e veio para o Brasil com apenas um ano de idade. Conhecido no mundo do futebol por Grego, é o goleiro titular do Náuas.

Jovem, com apenas 21 anos, é filho de mãe brasileira com pai grego e já teve passagens pela base e profissional de clubes como Teresópolis-RJ, em 2013, Poções-BA, Sport-PE, Vitória-BA, Avaí-SC, Taboão da Serra-SP, Grêmio Prudente-SP, Grapiúna-BA, Independente-SE, Expressinho-PE, Grêmio Mauaense-SP, Marília-SP e Barra-SC.

O goleiro faz história por ser o primeiro grego a jogar no futebol acreano.

Johnson

Johnson Chukwunonso Ifeka, tem 21 anos, e é nigeriano. Lateral esquerdo tem sido um dos principais jogadores do Rio Branco no Campeonato Acreano.

Apesar do Estrelão está na sétima colocação com apenas cinco pontos, o jogador, que nasceu em Nsugbe, na Nigéria, tem tido boas atuações e é um dos melhores em sua posição no estadual.

Johnson veio emprestado do Planaltina do Distrito Federal, onde foi campeão estadual Sub-20 e também jogou no profissional. Ifeka também é o primeiro nigeriano a jogar no Acre.

Fafa

Fafa Hissendjy Efon é o segundo africano jogador do Rio Branco no Campeonato Estadual deste ano. Diferente de Johnson, Fafa, nasceu em Camarões e tem 24 anos. Atacante, seu time anterior no Brasil foi o Pacajus-CE.

Em seu país, teve passagem pelo Eding e chega ao Estrelão com a esperança de se tornar o homem gol da equipe. Fez sua estreia na derrota para o Galvez na noite desta quarta-feira, 18, e passou em branco.

Martinez

O Galvez, atual campeão acreano, também foi ao exterior em busca de reforços. Seu mais novo jogador, que nem estreou ainda com a camisa do Imperador, é Juan Martínez Pizón.

O atacante Martinez, tem apenas 19 anos e foi destaque nas categorias de base do La Equidad, e deve estar à disposição do técnico Célio Ivan para o próximo jogo do Brasileirão da Série D no próximo domingo, 22, contra o Atlético Acreano.

