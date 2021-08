Cruzeiro do Sul volta a registrar óbito após cinco dias sem mortes por Covid-19

O Hospital Dermatológico, localizado no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul, será unidade referência no atendimento de pacientes com Covid-19 depois que o Hospital de Campanha for desativado, possivelmente no final do mês de setembro, informou o governo do estado. O anúncio foi feito por Gladson Cameli nesse domingo, 15. O estado aguarda segurança com relação à continuidade da redução de novos casos, internações e mortes pela doença, para desativar os Hospitais de Campanha do Juruá e de Rio Branco, que funciona no INTO.

“Vacina tem e continua chegando, então vamos aguardar até o final de setembro para ter segurança e desativar e voltar a usar estruturas para as áreas essenciais e acelerar as cirurgias”, explicou.

O Hospital Dermatológico, que originalmente abrigava pacientes com hanseníase, chegou a ser reformado para atender pacientes com Covid-19, mas o governo optou por construir o Hospital de Campanha, anexo ao Hospital do Juruá. Atualmente, o local serve como suporte para pacientes estabilizados na UPA, Maternidade e Hospital do Juruá, que necessitam de outros cuidados médicos.

Os ambulatórios de dermatologia, cardiologia e outras especialidades também funcionam no Hospital Dermatológico. No local não há usina nem tubulação de gases medicinais. A coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Catiana Rodrigues, disse que a unidade deverá passar por alterações para atender os pacientes com Covid-19.

Tomógrafo em setembro

Com relação ao tomógrafo, entregue ao Hospital Regional do Juruá em fevereiro, Cameli disse que o aparelho deverá entrar em funcionamento em setembro. “O novo Raio- X da UPA de Cruzeiro do Sul já está funcionando, essa semana será o de Brasiléia e em dezembro eu entrego pronta a segunda parte da construção do Huerb em Rio Branco”, contou o governador sobre as obras e ações na Saúde do Acre.