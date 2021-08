Sem óbitos há três dias, Acre registra dois casos de Covid-19 

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Os números são discrepantes com relação aos demais municípios acreanos. Entre 1º de janeiro e 15 de agosto, Feijó e Tarauacá acumulam 746 focos de calor, o que corresponde a 44,4% dos 1.682 registrados em todo o estado neste mesmo período, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe.

Se for considerado apenas o mês de agosto, que costuma ser o período em que ocorre o pico de focos de queimadas, os dois municípios somam, juntos, 603 focos de calor do total de 1.154 detectados em todo o estado, o que representa 52,3% do acumulado nos 22 municípios acreanos.

O campeão das ocorrências de fogo no Acre neste ano, no entanto, é Feijó (455), que leva boa vantagem nos dados para Tarauacá (291). No mês de agosto, Feijó figura entre os 10 municípios com mais focos em todo o país. Nas últimas 48 horas, o município só registrou menos focos que Lábrea, no Amazonas.

Em Feijó foram 90 focos de queimadas nesse intervalo, contra 183 do município amazonense, sendo que 57 desse total ocorreram nas últimas 24 horas. A “Terra do Açaí” também aparece no ranking dos 10 municípios com mais registros de focos de queimadas (9ª posição) quando são considerados os dados dos últimos 5 meses.

Situação no Acre

O Acre acumula 1.682 focos de queimadas desde o começo deste ano, sendo que 1.154 ocorreram apenas em agosto, mas é possível notar pelos dados do Inpe que na última semana houve uma sensível redução no avanço das ocorrências com relação ao que ocorreu no início do mês.

No início de agosto, o estado chegou a ter uma alta de queimadas de mais de 20% com relação ao ano passado, diferença que caiu para 5%, de acordo com os dados mais atualizados do Inpe. Em 2020, o Acre registrou, até este domingo, 15 de agosto, um total de 1.598 focos de queimadas.

Unidades de Conservação Federais (Buffer 5 km)

Como ocorre todos os anos, a Reserva Extrativista Chico Mendes é a unidade de conservação federal do Acre que mais registra focos de queimadas em 2021. São 126 ocorrências até 10 de agosto contra 35 da Resex do Alto Juruá, 20 do Parque Nacional da Serra do Divisor e 13 da Resex Cazumbá-Iracema.

Unidades de Conservação Estaduais (Buffer 5 km)

As unidades de conservação estaduais com os maiores registros de fogo no Acre são as Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) São Francisco, com 17 focos de queimadas, e Lago do Amapá, com 11. A Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Japiim Pentecoste teve 10 registros.