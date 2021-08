Mais de 44% das queimadas no Acre ocorrem em Feijó e Tarauacá

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) segue reabrindo de forma gradual as unidades de conservação federais, conforme as regras de cada Estado e município, com planejamento e obedecendo todas as orientações de segurança para evitar a proliferação do Covid-19.

No Acre, são as unidades reabertas, número que é o mesmo desde 15 de janeiro: ARIE Seringal Nova Esperança, Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus, Parque Nacional da Serra do Divisor, Reserva Extrativista Chico Mendes, Reserva Extrativista do Alto Tarauacá, Reserva Extrativista do Alto Juruá e Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade.

Todas as UCs federais reabertas estão com redução da capacidade de público, de forma que a visitação possa ocorrer respeitando o espaçamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. A orientação do ICMBio é que as unidades priorizem a venda de ingressos on-line, serviços ou agendamentos, para evitar filas, e marcação no piso com distanciamento de 2 metros, a partir do balcão e entre os clientes.