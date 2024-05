Mais uma sucuri é encontrada por moradores no Vale do Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em menos de 24 horas, mais uma cobra sucuri foi encontrada em cidades do Vale do Juruá. Nessa terça-feira, 7, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi acionado para capturar uma cobra de 4,5 metros no Bairro Miritizal. A equipe utilizou técnicas adequadas para capturar o animal com segurança, sem ferí-lo. Em seguida, o réptil foi solto em local adequado e longe de residências.

Na segunda-feira, dia 6, populares haviam filmado outra sucuri atravessando a estrada que liga Rodrigues Alves a Mâncio Lima. Os bombeiros não foram acionados na ocasião. Em março, um animal de cerca de 5 metros matou um cachorro em um quintal em Rodrigues Alves, antes de ser capturada pelos Bombeiros.

A sucuri não é venosa, ela pode matar as vítimas com um “abraço apertado”.

O Corpo de Bombeiros recomenda que, caso a pessoa se depare com animais silvestres, como as cobras, o recomendado é manter a calma e não se aproximar do bicho, afastar crianças e animais domésticos do local e ligar para o Corpo de Bombeiros no número 190.

Como forma de prevenção, os quintais devem ser mantidos limpos e livres de entulhos, que podem servir de abrigo para cobras. As lixeiras e outros recipientes que possam atrair animais em busca de alimento, devem ser mantidos fechados. Cercas devem ser construídas para impedir a entrada de animais silvestres em áreas residenciais.