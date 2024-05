Maçonaria de Cruzeiro do Sul promove Feijoada Solidária para fazer melhorias no templo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Loja Maçônica Vanguardeiros do Juruá vai promover no sábado, 11, sua primeira Feijoada na petiscaria do Modelo, em Cruzeiro do Sul, das 11h às 16h. Os ingressos custam R$20 e são vendidos no próprio local do evento e o objetivo é arrecadar recursos para realizar obras de melhoria no Templo.

Haverá venda de bebidas e música ao vivo. Com os recursos obtidos, a direção vai revitalizar o Templo da Loja Maçônica, “um local que simboliza valores como filantropia, fraternidade e a construção de uma sociedade mais justa e equitativa”.

A Loja Vanguardeiros do Juruá é conhecida por suas iniciativas sociais ao longo de seus 53 anos de existência, apoiando famílias, crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis na sociedade de Cruzeiro do Sul.