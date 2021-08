Integrantes do cadastro de reserva da PM acampam na Aleac e cobram convocação do governo

Uma das vítimas socorridas ainda com vida no grave acidente que aconteceu nas proximidades do quilômetro 75 da BR-364, sentido município de Sena Madureira, na noite desse domingo, 1, não resistiu aos ferimentos e também faleceu. A identidade das vítimas foram divulgadas, trata-se de Fernando Macaé Nascimento de Castro e Samuel Bezerra Monte, que estavam na motocicleta que colidiu contra um caminhão.

Conforme relatado, Fernando Macaé conduzia a moto e foi óbito no local do acidente. Já Samuel Bezerra, o garupa, ainda chegou a ser socorrido com vida, mas morreu a caminho do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A suspeita, confirme informado por testemunhas, é de que ambas as vítimas não estariam com capacetes. Um laudo pericial deve apontar a real causa do acidente.

Um vídeo compartilhado por meio de redes sociais mostra os veículos que colidiram e a movimentação de pessoas no local do acidente. Nas imagens, é possível observar o corpo das vítimas da colisão ainda estendidos ao chão.

Informações de testemunhas apontam que duas pessoas trafegavam em uma motocicleta e estas teriam colidido contra um caminhão que seguia no sentido oposto da estrada.