Funcionária da Caixa Econômica morre por complicações da Covid-19 em Cruzeiro do Sul

Duas pessoas foram mortas com arma branca em Cruzeiro do Sul neste domingo,18. Pela manhã , Raimundo Avelino da Silva, de 71 anos, conhecido como seu Dico, foi encontrado morto com um facão cravado no pescoço. Ele estava dentro de seu bar, localizado nas margens do Rio Juruá.

À tarde, Eduarda da Cruz Silva, de 27 anos, foi morta com 7 facadas pelo marido no Bairro Cruzeirinho, também no Juruá.

Informações de testemunhas apontam que o idoso morto esteve uma festa e uma distribuidora ao lado de seu bar e depois foi achado morto por um cliente, que acionou a Polícia Militar. Ninguém foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Já Eduarda teria sido vítima de feminicídio após uma suposta discussão com o marido. As facadas foram desferisas na região torácica, pescoço e braço da vítima, que chegou a ser levada para o Pronto-Socorro, mas não restitui aos ferimentos e morreu.

O homem não foi preso e caso também será investigado pela Polícia Civil.